طفل كويتي يفوز بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان العربي للطفل

فاز الكويتي عبدالوهاب الرفاعي بمنصب النائب الاول لرئيس البرلمان العربي للطفل وذلك خلال انتخابات الدورة الاولى للبرلمان التي اقيمت اليوم الاربعاء في المجلس الاستشاري لامارة الشارقة الامارتية.

وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) في بيان لها ان الانتخابات اسفرت عن فوز السوداني وليد العطار برئاسة البرلمان العربي للطفل بينما حصل الاردني عمر قاسم على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وحضر وقائع الانتخابات نائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله القاسمي و أمين عام البرلمان العربي للطفل أيمن الباروت وعدد كبير من المسؤولين والدبلوماسيين ورؤساء الوفود العربية المشاركة وممثلي المؤسسات العربية التي تعني بالطفل.

وقال الباروت في كلمته التي ألقاها قبل انطلاق العمليات التصويتية لاعضاء البرلمان ” تعتبر هذه الجلسة بداية فعلية لممارسة عضويتكم تحت قبة برلمانكم .. واننا ننظر اليكم بعين الفخر وأنتم ستنتخبون رئيسكم وتفاعلكم الجاد من خلال النقاش وطرح الأفكار والمقترحات والمبادرات التي تبدأ ولا تتوقف”.

واضاف “ستكون هذه الجلسة مساحة استثنائية لممارسة الشورى والديمقراطية الواعية المرتكزة على المسؤولية التي يستشعرها أعضاء البرلمان الذين تشرفوا بتمثيل بلادهم في برلمانكم الذي يعتبر الصرح الأهم للطفولة العربية “.

وكان الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط اوضح خلال كلمته التي القاها في افتتاح مقر البرلمان العربي للطفل في السابع من ابريل الماضي في الشارقة ان البرلمان يهدف الى غرس قيم ومفاهيم الديمقراطية في شخصية الطفل باعتباره الثروة الحقيقية والاستثمار الناجح للمجتمعات العربية في المستقبل.