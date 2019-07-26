طبيب فاروق الفيشاوي يكشف تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل

كشف الدكتور حمدي عبدالعظيم، أستاذ علاج الأورام، والطبيب المعالج للفنان المصري فاروق الفيشاوي، عن تفاصيل آخر 24 ساعة في حياة الفنان الراحل، الذي وافته المنية فجر اليوم.

وقال الطبيب المصري في تصريحات نقلها موقع اليوم السابع، أن الفيشاوي كان يعاني من سرطان بالكبد، وأنه أصيب بغيبوبة كبدية أدت إلى وفاته.

وتابع قائلًا أن الفنان الراحل كان في كامل قواه العقلية حتى اللحظات الأخيرة في حياته، مؤكدًا أن فاروق الفيشاوي كان شجاعًا خلال مواجهة هذه المرض، كما أنه كان صابرًا وراضيًا.

وأضاف الطبيب أن الفيشاوي كان رجلًا متواضعًا، وكان يحرص على مصافحة المرضى كلما جاء إلى عيادته، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل أوصى بعدم كشف أسرار مرضه خلال وجود في المستشفى.

وكان الفنان فاروق الفيشاوي قد توفي فجر اليوم، الخميس، بداخل أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر ناهز 67 عامًا، بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

وقد ذكرت تقارير إخبارية أن حالته الصحية تدهورت خلال اليومين الماضيين، وتم نقله إلى المستشفى، حيث ساءت هناك حالته بشكل أكبر، حتى توفاه الله.