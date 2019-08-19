أكدت جامعة الكويت جاهزية مباني ست كليات في الحرم الجامعي الجديد لاستقبال الطلبة مع بداية الفصل الدراسي في الثامن من سبتمبر المقبل.

جاء ذلك في عرض مرئي قدمه مدير البرنامج الانشائي بجامعة الكويت الدكتور قتيبة رزوقي خلال جولة وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان اليوم الاثنين بمشروع الحرم الجامعي الجديد في (الشدادية).

وبين رزوقي خلال العرض المرئي خطة التشغيل الجامعية وجاهزية مباني الكليات والبنية التحتية والخدمات الموقعية للكليات.

وتأتي هذه الجولة في إطار تكثيف الجهود الحكومية من قبل وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري فيما يتعلق بتجهيز الطرق المؤدية للجامعة ومداخلها ومخارجها وذلك بالتنسيق مع بلدية الكويت والإدارة العامة للمرور لضمان انسيابية انتقال ووصول مرتادي الحرم إلى مواقع الجامعة الجديدة بالشدادية.

وتضمنت الجولة زيارة ميدانية لمباني الكليات الست التي تسلمتها الجامعة وهي كليات (الآداب) و(التربية) و(العلوم الإدارية) و(العلوم الحياتية) و(الهندسة والبترول) و(العلوم) التي سيتم انتقالها وفق ما أقره المجلس الأعلى للجامعة خلال اجتماعاته الأخيرة.

يذكر أن خطة الانتقال والتشغيل تشمل انتقال أربع كليات انتقالا كليا وهي كليات (العلوم الإدارية) و(الآداب) و(التربية) و(العلوم الحياتية).

وفي المقابل سيتم انتقال جزئي لكليتي (العلوم) و(الهندسة والبترول) مع توفير خدمة نقل الطلبة من المواقف المخصصة لهم إلى الكليتين بالإضافة إلى نقل الطلبة بين الكليات داخل وخارج الحرم الجامعي في حرمي (الخالدية) و(الشويخ) الجامعيين إلى موقع الجامعة الجديد في (الشدادية) إلى جانب توفير بوابات خاصة مختلفة عن بوابات دخول الأعمال الإنشائية لتسهيل دخول أعضاء هيئة التدريس والطلبة وخروجهم.