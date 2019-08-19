فلكي سعودي: غداً يبدأ “موسم سهيل” الفاصل بين الحر اللاهب والمعتدل

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن غدًا الثلاثاء، أول موسم “سهيل”، ومدته 52 يوماً، وتبدأ خلاله الحرارة في الانكماش.

وقال “الزعاق” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن “(موسم سهيل) هو الموسم الأشهر عند العرب قديماً وحديثاً، وسُمِّي سهيلاً لأن الأجواء تبدأ تتسهل من الحر اللاهب إلى الحر المعتدل والمعتاد”.

وبيَّن أن مدة موسم سهيل تبلغ 52 يوماً يعقبه موسم العرب الأهم “الوسم”، لافتاً إلى أن أول موسم سهيل “الثلاثة عشر يوماً الأولى منه” ستكون أياماً حارة، ثم تبدأ الحرارة بعدها تنكمش التدريجي.

وختم “الزعاق” بالإشارة إلى أن “سهيل” هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلاله تتسهل الأجواء من الحرارة الشديدة إلى الحرارة المعتدلة، ويعقبه أجمل وألطف مواسم السنة (الوسم).