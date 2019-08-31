“العقـل الكســول”

لا تخلو محاضراتي من أسئلة العموميات والشموليات والكليات التي لا أحبها .. مثل : هل الدعوة الوهابية على باطل ؟ هل الدولة الفاطمية دولة خيّرة ؟ هل العثمانيون قبوريين مشركين ؟ هل العرب هم خير الأمم ؟ هل الأعاجم عالة على الدين ؟ هل الأمويون عنصريين ؟ هل تحب القهوة الشقراء ؟!! الخ ..

تلك الأسئلة التي لا توجد لها إجابة واحدة منفردة و تحتاج إجاباتها الى شيء من التفصيل ويرغب منك السائل أن تجيبه فقط بـ ( نعم أو لا ).

هذه ظاهرة كما قال أحد المفكرين العرب ظاهرة ( كسل العقل ) أي : أن العقل البشري لا يحب الألوان الرمادية التي تكون بين السواد والبياض ، و أن يجتمع الموجب والسالب في نفس الكيان ، فيعيش متقلباً حائراً، إنما يريد أن يكون الأمر واضحاً مبيناً وأن يتخذ موقفاً واحداً ، هذا جميل إن أراد الإنسان أن يتعامل مع المنطقيات التي لا تقبل وجود الموجب والسالب في آن واحد مثال ، هل يحتوي الماء على شيء غير الهيدروجين والأوكسجين ؟ هذا أمر واضح لا يقبل رمادية الإجابة.

أما الأسئلة التي تتعلق بإطلاق أحكام نهائية بالشر أو الخير لدولة ، أو كيان ، أو تنظيم ، أو رأي بشري ، أو أفراد .. فإن ذلك أمر لا نستطيع الحكم عليه بصورة مطلقة ، فالدولة الشريرة قد تكون خيّرة في جانب آخر ، والانسان الخيّر قد يكون شريراً ومقصراً في جانب من جوانب حياته ، لإكمال في حياتنا الدنيا وليس لشيء في هذا الوجود كمال مطلق و حكم مطلق ، حتى الشيطان أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الصدق مع عداوته فقال : (صدقك الشيطان وهو كذوب).

فالواجب علينا عندما نحكم على أمر ما ، فكرة ، دولة ، تيار ، أفراد ، أن نأخذ بكل التفاصيل وأن نضع الميزان حسب جهدنا واجتهادنا و نذكر المزايا ، والعيوب ، إمتثالاً لقول الرب عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ) فنقول لمن أحسن أحسنت في كذا و لمن أخطأ أخطأت في كذا ، ونجعل الكفة تميل الى ما كثرت فيه المقاييس حتى نكون أكثر إنصافاً و عدلاً . إلاّ في القهوة الشقراء فحكمي فيها واضح جليّ لا يحتاج تفصيلاً فلا تسألني عن تلكموا الشقراء يا حمد .

جاسم الجزّاع

باحث دكتوراة في ادارة الأعمال

@jassimaljezza84