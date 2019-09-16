الكندري: الموظفون المدنيون في “الداخلية” و”الدفاع” خارج حسابات الوزراء

طالب النائب د. عبدالكريم الكندري كلاً من وزير الدفاع والداخلية بانصاف الموظفين المدنيين في وزاراتهم والاهتمام بشئونهم وعدم معاملتهم وكأنهم أقل مستواً من العسكريين في الوزارة فكلاهم أعمدة للوزارة وكلاهم موظفين حتى لو اختلفت طبيعة عملهم.

وبين النائب د. الكندري في تصويح صحفي أن الموظف المدني في الداخلية والدفاع خارج حسابات المسئولين سواء في الترقيات أو الزيادات والبدلات ومن ابرزها عدم صرف الاعمال الممتازه منذ سنوات لهم وبعضهم في عداد المنسيين في أغلب القرارات التي بها زيادات مالية أو تلك التي تحسن من ظروف الوظيفة حتى أصبحت بيئة عملهم بيئة طاردة.

وختم النائب د. الكندري بالتشديد بأن الحقوق الوظيفية والواجبات يجب أن تمارس بعدالة بين الموظفين في الوزارات ولاتعتمد على التمييز إلا بما يقدمه الموظف من مجهود ومايبذله ويظهره من كفائه في العمل .