غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد لموقعة سان جيرمان

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه الخاصة بمباراة باريس سان جيرمان المقرر لها، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب كل من: مارسيلو، سيرجيو راموس، ناتشو، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، ماركو أسينسيو، إيسكو، إبراهيم دياز، ماريانو لأسباب مختلفة.

وضمت القائمة 19 لاعبًا وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.

الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – أودريوزولا – فاران – ميندي – لا فوينتي.

الوسط: كروس – كاسيميرو – خاميس رودريجيز.

الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – فاسكيز – يوفيتش – فينيسيوس – رودريجو.