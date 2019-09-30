قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد مقابلة عميل الاستخبارات المجهول الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني.

وقال ترامب في سلسلة تدوينات عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أمس الأحد “مثل أي أمريكي فإنني أستحق أن ألتقي بمن يتهمني.. لاسيما عندما يقدم محادثة مثالية مع زعيم أجنبي بطريقة غير دقيقة ومزيفة تماما”.

وأضاف ترامب “هل كان هذا الشخص يتجسس على رئيس الولايات المتحدة؟ عواقب كبيرة!”.

وجدد الرئيس الأمريكي هجومه على رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف قائلا “لقد جعل شيف ما قلته بالفعل بمثابة كذب على الكونغرس” داعيا إلى استجواب شيف “على أعلى مستوى بتهمة الاحتيال والخيانة”.

وكان شيف قال في وقت سابق أمس الأحد إن المبلغ المجهول الذي كشف عن مكالمة ترامب مع نظيره الأوكراني سيمثل “قريبا جدا” أمام الكونغرس.

وأضاف في تصريح للصحفيين “أننا نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية هوية المبلغ.. في ضوء تهديدات الرئيس ترامب يمكنكم أن تخيل المخاوف الأمنية هنا.” وقالت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي الجمعة الماضي ان ترامب دفع الديمقراطيين إلى فتح تحقيق بهدف عزله عن الرئاسة بعد شكوى تقدم بها عميل بالاستخبارات تفيد بأنه “يستخدم سلطات منصبه للحصول على تدخل من دولة أجنبية” في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويأتي ذلك بعد تقارير أفادت بأن ترامب ضغط على نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفي يوم 25 يوليو الماضي لدفعه الى فتح تحقيق عن جو بايدن المرشح الديمقراطي الأوفر حظا لخوض انتخابات الرئاسة وابنه هانتر الذي عمل بشركة تنقب عن الغاز في أوكرانيا.