جماهير “الوفاء” الكويتية تخطف الأضواء في عمان

خطفت الجماهير الكويتية الأضواء لحظة وصولها اليوم الخميس الى ستاد عمان الدولي لتقديم الدعم للمنتخب الوطني في مباراته أمام نظيره الأردني ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لبطولتي (كأس العالم 2022) في قطر و(كأس آسيا 2023) في الصين.

وحرصت الجماهير التي قارب عددها ألف شخص من مختلف الأعمار وتقودها رابطة المشجعين الكويتية على الوجود بوقت مبكر في ملعب المباراة في أجواء ملؤها البهجة والحماسة والتفاعل تخللها ترديد الأهازيج الكروية والاناشيد الوطنية.

وطغى اللون الازرق على المدرجات المخصصة للجماهير التي ارتدت غالبيتها القمصان الزرقاء المماثلة للزي الرسمي للمنتخب الكويتي في اشارة رمزية ورسالة مساندة للاعبين اثناء المباراة.

ووصلت في وقت سابق اليوم طائرة عسكرية خاصة وجه بتوفيرها رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد وعلى متنها نحو 160 مشجعا كما خصص الاتحاد الكويتي لكرة القدم بالتعاون مع سفارة الكويت والاتحاد الأردني لكرة القدم منصة لبيع تذاكر المباراة في المكتب الثقافي الكويتي للجالية الكويتية بعمان.