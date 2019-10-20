اعرب مجلس الوزراء الكويتي عن تأييده ودعمه لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف في مواجهة الاستجواب المقدم له من العضو محمد هايف مشيرا في الوقت ذاته الى ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الامة.

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسبوعي اليوم الاحد برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

واكد المجلس ثقته الكاملة بالوزير الحجرف وفي قدرته على تأكيد سلامة موقفه والرد على ما تضمنته صحيفة الاستجواب من محاور.

وكان رئيس مجلس الامة الكويتي بالانابة وقت تقديم طلب الاستجواب الدكتور عودة الرويعي اعلن في 15 اكتوبر الجاري ادراج طلب هذا الاستجواب على جدول اعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 من اكتوبر الجاري.

وكان هايف تقدم بطلب استجواب لوزير المالية بصفته مكون من محورين اثنين يتعلق الأول وفق صحيفة الاستجواب ب”مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية”.

اما المحور الثاني فقد خصصه مقدم الطلب لما اعتبره “مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة”.