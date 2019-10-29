Twitter
Facebook
Instagram
Google Plus
Youtube
RSS
الرؤية والرسالة
لماذا سبر؟
الإعلان
أتصل بنا
29 أكتوبر، 2019
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رونالدو على غلاف “فرانس فوتبول”.. و”السادسة” تقترب
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
ليفربول يعزز صدارته بانتصار شاق على توتنهام
منذ يومين
أضف تعليق
حمد الله يقود النصر لفوز مثير في ديربي الرياض
منذ يومين
أضف تعليق
“الأولمبية الكويتية”: غير صحيح منع اللاعب فهد الشمري من المشاركة بالبطولة بسبب اللحية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ 6 أيام
أضف تعليق
مؤسس “هواوي” يؤكد التعاون مع الكويت في تنفيذ رؤية 2035
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر23 نقطة
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
مصر والكويت توقعان اتفاقيتين “برنامج تنمية سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رونالدو على غلاف “فرانس فوتبول”.. و”السادسة” تقترب
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
ليفربول يعزز صدارته بانتصار شاق على توتنهام
منذ يومين
أضف تعليق
حمد الله يقود النصر لفوز مثير في ديربي الرياض
منذ يومين
أضف تعليق
“الأولمبية الكويتية”: غير صحيح منع اللاعب فهد الشمري من المشاركة بالبطولة بسبب اللحية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ 6 أيام
أضف تعليق
مؤسس “هواوي” يؤكد التعاون مع الكويت في تنفيذ رؤية 2035
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر23 نقطة
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
مصر والكويت توقعان اتفاقيتين “برنامج تنمية سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
رونالدو على غلاف “فرانس فوتبول”.. و”السادسة” تقترب
منذ 4 ساعات
أضف تعليق
ليفربول يعزز صدارته بانتصار شاق على توتنهام
منذ يومين
أضف تعليق
حمد الله يقود النصر لفوز مثير في ديربي الرياض
منذ يومين
أضف تعليق
“الأولمبية الكويتية”: غير صحيح منع اللاعب فهد الشمري من المشاركة بالبطولة بسبب اللحية
منذ 3 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ 6 أيام
أضف تعليق
مؤسس “هواوي” يؤكد التعاون مع الكويت في تنفيذ رؤية 2035
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 3ر23 نقطة
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
مصر والكويت توقعان اتفاقيتين “برنامج تنمية سيناء بقيمة 1.86 مليار دولار”
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
آخر الأخبار
عربي وعالمي
وسائل اعلام: 30 قتيلا بإطلاق النار على المحتجين في كربلاء
منذ 4 ساعات
برلمان
سمو الأمير يلقي النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة
منذ 5 ساعات
عربي وعالمي
نقابة المعلمين العراقيين تعلن الإضراب العام تضامنا مع الاحتجاجات
منذ يوم واحد
عربي وعالمي
“اثنين السيارات” في لبنان.. قطع طرقات وإشعال دواليب
منذ يوم واحد
برلمان
مجلس الأمة ينظر غدا ببداية دور انعقاده استجوابي وزيري المالية والأشغال
منذ يوم واحد
برلمان
مجلس الأمة يزكي النائب نايف المرداس لمنصب المراقب
كونا
منذ ساعتين
أضف تعليق
زكى مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء النائب نايف المرداس لمنصب مراقب مجلس الأمة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي ال15.
أضف تعليق
أضغط هنا لإضافة تعليق
إلغاء الرد
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
الموقع الإلكتروني
أضف تعليق