اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم موافقة مجلس الامة في جلسة سرية عقدت اليوم الثلاثاء على ترشيح فيصل الشايع لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.

وقال الرئيس الغانم بعد استئناف المجلس جلسته العادية العلنية بعد ان كانت سرية لمناقشة ترشيح رئيس ديوان المحاسبة ان “مجلس الامة عقد جلسة سرية لمناقشة ترشيح رئيس ديوان المحاسبة وذلك عملا بنص المادة (34) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 التي تنص على ان يعين رئيس ديوان المحاسبة بمرسوم أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة واقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية”.

واضاف انه “تقدم رئيس المجلس بترشيح فيصل فهد الشايع رئيسا لديوان المحاسبة وأقر المجلس هذا الترشيح بتصويت الأغلبية من اعضائه الحضور”.

واوضح انه سيتم ابلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء رسميا بهذا الترشيح تمهيدا لصدور مرسوم بتعيين فيصل الشايع رئيسا لديوان المحاسبة.

وتقدم الغانم بهذه المناسبة بالتهنئة للشايع لترشيحه رئيسا لديوان المحاسبة متمنيا له التوفيق والنجاح.