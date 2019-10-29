زكى مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء اعضاء لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور.

وضمت اللجنة البرلمانية في عضويتها كلا من النواب مبارك الحجرف ونايف المرداس وسعد الخنفور وسعود الشويعر وخالد العتيبي.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.