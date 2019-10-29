زكى مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء اعضاء لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال 15 وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب سعدون حماد واسامة الشاهين وطلال الجلال والدكتور حمود الخضير والدكتور محمد الحويلة.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعمال.