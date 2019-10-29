زكى مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء اعضاء لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 وذلك وفقا للمادة (93) من الدستور.

وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب الدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله فهاد وعلي الدقباسي وعبدالوهاب البابطين وفراج العربيد.

وتنص المادة (93) من الدستور على ان “يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.