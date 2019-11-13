الجراح معقبًا على ردود العدساني: الداخلية ملتزمة بالعرض المسبق لمشاريعها على الجهات الرقابية

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن التوسع في قبول الضباط في أكاديمية سعد العبدالله يرجع إلى وجود خطة مدروسة لدى الوزارة لتغطية مواقع متوقع تشغيلها كالمطار الجديد الذي سينتهي العمل به بعد سنتين.

وقال في تعقيبه على ردود المستجوب إن المستجوب تعدى على الدستور وذكر أمورًا خارج صحيفة الاستجواب وأن ملاحظات ديوان المحاسبة تم تسويتها.

وأشار إلى أن كل ما ورد في تقارير ديوان للمحاسبة عبارة عن ملاحظات وليست مخالفات وأن بعض الملاحظات تم تلافيها وجارٍ العمل على تلافي البعض الآخر.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بالعرض المسبق للمشاريع على الجهات الرقابية والتقيد بالقرارات والتعاميم المنظمة ووقف التعامل مع الشركات المقصرة، مؤكدًا أنه لا صحة لضعف الإجراءات الرقابية.

وفيما يتعلق بالمراقبين اعتبر الوزير أن هناك قصورًا في الكفاءات وعدم تنسيق بين الإدارات، مؤكدًا أنه تم تدارك هاتين الملاحظتين.

ولفت إلى أنه تم تشكيل مجلس تحقيق بشأن عقود صيانة الأسلحة والمنظومة الرادارية والحدود البرية.