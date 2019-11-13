العدساني: الوزير لم يجب عن أي شيء من صحيفة الاستجواب

قال النائب رياض العدساني إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح لا يتعاون مع المؤسسات الرقابية .

وأضاف خلال تعقيبه على ردود الجراح أن الوزير لم يجب عن أي شيء مما أثير في الاستجواب، مؤكدًا أنه لم يبادر بشيء أو فتح أي ملف إلا تحت ضغوط نيابية.

وأكد أن الجراح لم يرد على عدد من الأسئلة البرلمانية بحجة عدم الدستورية ويستغل سلطته ولا يلتزم بالنظم واللوائح في الصرف.

وذكر أن المباحث تكتب تقارير كيدية، مشيرًا إلى أنه تم تحريف أقواله في تقرير المباحث مطالبًا بتشكيل لجنة تحقيق، كما أن هناك أحد موظفي ديوان المحاسبه تم حبسه بسبب تقرير كيدي من وزارة الداخلية