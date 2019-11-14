حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 15 نوفمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 28°
الحرارة الصغرى: 13°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
أضف تعليق