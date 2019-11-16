عرض الرسام التشكيلي الكويتي محمود أشكناني اليوم السبت تجربته بالفن التجريدي في المعرض الدولي الرابع للورش الفنية في مدينة (أنطاليا) جنوبي تركيا.

وقال أشكناني في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مشاركته بالمعرض الذي يستمر لمدة أسبوع تهدف إلى ايصال رسالة فنية للمجتمع التركي عما وصل إليه الفن التشكيلي الكويتي من تطور في مجال الحداثة.

وأضاف ان هذا الأسلوب من الحداثة لقي اعجاب واستحسان الجمهور التركي معتبرا ان الملتقيات والورش الفنية بين الرسامين من دول مختلفة وممارسة الرسم بأساليب متنوعة تكسب الفنانين خبرة ومعرفة في التقنيات المستخدمة وبالإمكان الاستفادة منها في أعمالهم الفنية. وأشار إلى ان الفنانين المشاركين بالمعرض يمارسون الرسم بالألوان الزيتية والأكرليك في تنفيذ الأعمال وباستخدام أساليب فنية وتقنيات مختلفة.

وأوضح ان الأعمال الفنية للرسامين ستعرض على الجمهور للاطلاع عليها كما سيتم إقامة متحف دائم للفنون الجميلة يضم نتاج الورش الفنية للأعمال التي لم تبع.

وبين ان المجلس الوطني للثقافة والفنون في (أنطاليا) بصدد دعوة فنانين آخرين من دول أخرى بما فيها العربية للمشاركة في المعارض المقبلة.

ودعا إلى تنظيم مثل هذه الورش والملتقيات الدولية بالكويت في المستقبل القريب لما لها من أهمية في تبادل التجارب والخبرات بين الفنانين العالميين.

ولفت إلى مشاركته في فعاليات فنية عدة في الكويت بالإضافة إلى المعارض التي أقيمت في تركيا واسبانيا وايطاليا وألمانيا وفرنسا وهنغاريا والسعودية وقطر وعمان ومصر وتونس.