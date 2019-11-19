أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمرا أميريا بلقب رئيس مجلس الوزراء والتالي نص الأمر: “بعد الإطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441ه الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء.

أمرنا بالآتي: مادة أولى: تكون مخاطبة رئيس مجلس الوزراء على النحو التالي: سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أمرنا هذا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح”.