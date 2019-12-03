الكرة الذهبية تصدم ريال مدريد للمرة الأولى منذ 14 عاما

ذكر تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” صدمت نادي ريال مدريد لأول مرة منذ 14 عامًا.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، حصد الجائزة، أمس الإثنين، للمرة السادسة في مسيرته.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد غابوا عن قائمة العشرة الأوائل في الجائزة لأول مرة منذ عام 2005.

وجاء أول لاعب من الميرنجي في ترتيب الجائزة بالمركز الـ13 (إيدين هازارد)، ثم احتل كريم بنزيما المركز الـ26.

ويعود الترتيب السيئ للاعبي الميرنجي في “الكرة الذهبية” إلى النتائج المتواضعة التي حققها الفريق الملكي خلال الموسم الماضي.

يذكر أنه في عام 2005 كان زين الدين زيدان هو أول لاعب من ريال مدريد في القائمة، حيث احتل وقتها الأسطورة الفرنسي المركز الـ18.