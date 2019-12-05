حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 06 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 24°

الحرارة الصغرى: 11°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.