حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 06 ديسمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الجمعة
06 ديسمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 11°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
أضف تعليق