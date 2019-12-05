محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة 06 ديسمبر 2019

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الجمعة
06 ديسمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 24°
الحرارة الصغرى: 11&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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