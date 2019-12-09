السعودية تلغي اشتراط مدخل للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم

ألغت السعودية شرط تخصيص مدخلين منفصلين للرجال والعائلات في المطاعم والمقاهي، في خطوة تندرج في سياق سلسلة من القرارات التي اتّخذت في السنوات الأخيرة في المملكة بهدف تخفيف القيود الاجتماعية.

وكانت المطاعم والمقاهي مجبرة على تخصيص مدخل للرجال الراغبين بالدخول من دون رفقة نساء، ومدخل آخر للرجال والنساء والأطفال من أفراد العائلات الواحدة.

وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية على حسابها على “تويتر” اليوم الأحد، إنّها قرّرت “تسهيل اشتراطات 12 نشاطا في المدارس والمطاعم والترفيه”، بينها “إلغاء اشتراط مدخل للعزاب وآخر للعوائل في المطاعم والمطابخ”.

ولم يتّضح من القرار ما إذا كان الفصل بين الرجال والعائلات داخل المطاعم والمقاهي سيبقى قائما كما هو الحال عليه حاليا، أم سيحصل اختلاط. كما لم يعرف بالتحديد ما هي النشاطات الأخرى التي ستحصل على تسهيلات.

ورحّب سعوديون على وسائل التواصل الاجتماعي بالخطوة، بينما اعتبرها آخرون مخالفة للشريعة الإسلامية.