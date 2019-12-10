المطير: التدخل السافر في انتخابات اتحاد الطلبة في امريكا يجب ان لا يمر مرور الكرام

قال النائب محمد براك المطير انه نمى إلى علمه استغلال الأجهزة الأمنية وحصر بعض أسماء الطلبة المؤثرين في احدى القوائم لسحب بعثاتهم ووضع قيود أمنية عليهم، وان صح هذا الأمر سيسبب أزمة مع الحكومة القادمة .. وسنستعجل بمحاسبتها.

وأضاف المطير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل “تويتر” :اذا صح خبر رضوخ الهيئة التنفيذية وتحديد موعد جديد للإنتخابات في يوم أحد في فترة قصيرة لا تراعي مواعيد إمتحانات الطلبة وتكاليف سفرهم فلا يفهم منه إلا محاباة لطرف ضد طرف لان المنطقة التي ستقام فيها الانتخابات هي مركز لاحد القوائم وهذا تلاعب وتزوير بارادة الطلبة بطريقة غير مباشرة.

وبين أن استخدام كافة وسائل الإعلام والصحف الفاسدة والذباب الإلكتروني بالهجوم على الطلبة الشرفاء لتغيير الواقع بدون أي دليل يبين ما وصلنا اليه من فساد استشرى حتى في الاعلام ومحاولة تغييب الرأي العام عن حقيقة الأمر وسرقة احلام الشباب بدولة ينصف فيها الشريف.