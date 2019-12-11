“حشد” تثمن عالياً الجهود الكبيرة لـرابطة دعاة الكويت

تثمّن حركة العمل الشعبي (حشد) عاليا الجهود الكبيرة والمقدّرة التي تقوم بها “رابطة دعاة الكويت” في دعم الجهود الوطنية المبذولة نحو دعوة المواطنين للتوقيع على وثيقة “العفو الشامل” تجاه المحكومين في قضايا الرأي السياسي ، سواء من هم في السجن أو من هم خارج الكويت ، بمن فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الامة ، سواء النواب السابقين أو الشباب الوطني.

وتتمنى حركة العمل الشعبي ( حشد ) على الاخوة والاخوات من أبناء الشعب الكويتي التفاعل الايجابي غير المستغرب تاريخيا عليهم مع هذه الوثيقة الوطنية