تويوتا سوبرا 2020.. ما الجديد

انطلقت رسميا في السوق السعودي والعالمي السيارة العالمية تويوتا سوبرا 2020 – Toyota Supra 2020 ضمن فعاليات معرض ديترويت للسيارات، وتعتبر السيارة سوبرا 2020 من السيارات الرياضية اليابانية التي توثق تعاون مشترك جمع بين الصانع الياباني تويوتا والصانع الألماني بي ام دبليو، لتكون النتيجة هى تقديم أجيال جديدة من طرازي؛ بي ام دبليو Z4 ، و تويوتا سوبرا.

وتتوفر السيارة تويوتا سوبرا 2020 في ثمانية ألوان هى الأبيض والفضي والرمادي والأحمر والأزرق والأسود والأصفر وأخيرا اللون الفضي.

وعن مواصفات السيارة تويوتا سوبرا لعام 2020 من الداخل فتأتي السيارة الرياضية اليابانية بكسوة جلدية سوداء، ويمكن طلبها مع فئة اختيارية وتضيف هذه الفئة نظام مثبت سرعة متكيف و نظام التحذير من النقطة العمياء، وأجهزة إستشعار عند ركن السيارة، ونظام كبح إلكتروني على سرعات منخفضة لتجنب التصادمات.

وتشمل خيارات المحركات المتوفرة من سيارة سوبرا 2020 اليابانية الألمانية على خيارين:

أولاً محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو مزدوج يولد قوة 335 حصان (باور هورس) و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران.

ثانياً محرك 6 سلندر خطي سعة 3 لترات مع تيربو يولد قوة 355 حصان (باور هورس) و 494 نيوتن.متر من عزم الدوران.

أما عن أسعار تويوتا سوبرا 2020 في سوق السيارات السعودي فيبدأ من 194,200 ريال سعودي 204,700 ريال سعودي بخلاف الضرائب.

وأخيرا سعر السيارة تويوتا سوبرا الفئة الثانية 2020 المزودة بمحرك 3,000 سي سي مع تيربو وقير أوتوماتيك من 8 سرعات يبدأ من 204,700 ريال سعودي.