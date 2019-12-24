قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء ان الحكومة وافقت في جلسة المجلس العادية على تشكيل جميع لجان التحقيق البرلمانية عدا لجان التحقيق المختلف عليها نيابيا.

واضاف الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الامة عقب رفع الجلسة انه كان يتمنى وجود تنسيق نيابي افضل داخل القاعة بشأن انشاء بعض لجان التحقيق البرلمانية.

وعلى صعيد موافقة المجلس على طلب نيابي بتكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية باعداد تقرير حول الاقتراح بقانون بشأن العفو الشامل الذي عارضته الحكومة اكد الغانم ان عرضه للطلب النيابي يأتي حرصا منه على تطبيق اللائحة.

وقال ان اللجنة البرلمانية ستقوم باعداد تقريرها واحالته ثم سيحسم التقرير عبر مناقشته والتصويت عليه في جلسة مجلس الامة مضيفا “رأيي ان العفو يطلب ولا يفرض ولكل من لديه رأي سواء بالموافقة او الرفض حق التعبير عنه عبر التصويت”.

وعن موافقة مجلس الامة استعجال العديد من القوانين ومناقشتها في جلسة واحدة قال الغانم انه من الصعب جدا ذلك رغم اهميتها جميعا.

واضاف ان مجلس الامة وافق على ان يقوم مكتب مجلس الامة بتنظيم جدول الاعمال بحيث توزع تلك القوانين على عدة جلسات.

وتوقع ان يشغل بند النظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 للمجلس وقت الجلسة كاملة.