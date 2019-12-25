أعلنت المؤسسة العامة لجسر (الملك فهد) السعودية إطلاق التشغيل التجريبي لعبور الدراجات النارية وإنهاء إجراءات سائقيها بين السعودية والبحرين اعتبارا من 1 يناير المقبل.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الاربعاء عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عماد المحيسن القول انه سيتم السماح بعبور قائدي الدراجات النارية والتنقل بين المملكتين خلال فترة التشغيل التجريبي شريطة أن تكون المركبة مرخصة وتحمل لوحات مرورية وخاضعة للأنظمة والقوانين المعمول بها في السعودية والبحرين.

واضاف المحيسن انه سيتم تقديم هذه الخدمة على مدار اليوم طيلة أيام الأسبوع على أن يتم إيقافها مؤقتا حفاظا على سلامة المسافرين عند سوء الأحوال الجوية.

وبين أنه تم تخصيص مسار أقصى اليمين لإنهاء إجراءات سفر قائدي الدراجات النارية في مناطق إنهاء الإجراءات قدوم ومغادرة بالجانبين السعودي والبحريني إضافة إلى إتاحة كافة مسارات دفع الرسوم بالجانبين لتحصيل رسوم عبور قائدي الدراجات النارية.

وأهاب بجميع سائقي الدراجات النارية الالتزام باشتراطات وضوابط السلامة والسرعة المحددة والالتزام أيضا بالمسارات المخصصة لهم باتباع اللوحات الإرشادية في مناطق الإجراءات.