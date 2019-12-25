الفحيحيل يفجر مفاجأة ويطيح بالسالمية خارج كأس ولي العهد

فجّر الفحيحيل أولى مفاجآت النسخة 27 لكأس ولي العهد بعدما أطاح بالسالمية من الدور الأول بتغلبه عليه بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث سجل بوبي كلمنت للفحيحيل وعاد كمال ميزارييف للسالمية.

وابتسمت ركلات الترجيح للفحيحيل حيث سجل شادي الهمامي، عبد الله الشامي، نواف ثامر، أحمد إبراهيم، سعد العازمي، فيما سجل للسالمية فهد الرشيدي، اليكس ليما، فهد المجمد، باتريك فابيانو وأضاع فواز العتيبي.

وضرب الفحيحيل بذلك موعدا مع خيطان في دور الثمانية بعدما أقصى متصدر الدوري الممتاز.

وفي مباراة ماراثونية ثانية تمكن اليرموك من تحقيق الفوز (5-4) على حساب التضامن ليضرب موعدا مع الكويت حامل اللقب والذي تأهل لدور الثمانية مباشرة.

الإثارة جاءت العنوان الأبرز لمواجهة الفحيحيل والسالمية حيث تقاسم الفريقان الخطورة والسيطرة على مجريات اللعب مع تفوق نسبي للفحيحيل الذي اعتمد على الهجمات العكسية لاستغلال قدرات النيجيري بوبي، فيما كثف الرهيب من هجومه عبر الزيادة العددية بالهجوم بتواجد فابيانو وفهد الرشيدي كقلبي هجوم إلا أن تماسك دفاع الفحيحيل حرمهم من التقدم خاصة بعد تصدي حارس الفحيحيل محمد سليمان لركلة الجزاء التي نفذها مساعد ندا.

وجاء السبق عبر بوبي كلمنت بهدف رائع بالشوط الثاني وتمكن السالمية من معادلة النتيجة عبر البديل كمال ميزارييف، ومر ما تبقى من الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين سجالا بين الفريقين إلا أن الدفاع كان له الكلمة العليا لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.