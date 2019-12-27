وفيات يوم الجمعة 27 ديسمبر 2019

عبداللطيف فيصل الثويني 92 عاماً «شيع» الرجال: الفيحاء ، ديوان الثويني، النساء: الشويخ ب ، ق 4 ، ش 45 ، م 15، ت: 22551005 – 24817555.

عبدالله سعد فالح السهلي 24 عاماً «شيع» الرجال والنساء: مبارك الكبير ، ق 1 ، ش 10 ، م 39، ملاحظة: امتداد شارع ناصر الراقع، ت: 66662229.

عبدالكريم عاشور علي عبدالسلام 77 عاماً «شيع» الدعية ، حسينية آل بوحمد، ت: 66044598.

موسى غازي غانم الخالدي 29 عاماً «شيع» الرجال: الدوحة ، ق 4 ، ش 8 ، م 21، النساء: مبارك الكبير ، ق 5 ، ش 13 ، م 20، ت: 99806605 – 50250777.

جوهر إسماعيل جوهر البناي 39 عاماً «شيع»، المقبرة فقط، ت: 90050304.

يوسف محمد بدر الشاهين الربيّع 34 عاماً «شيع» الرجال: الدسمة ، ق 5 ، شارع حمود الرقبة ، م 4، ت: النساء: العديلية ، ق 1 ، ش 12 ، م 1، ت: 55399996.

عبدالعزيز بدر عبدالعزيز المشوطي 27 عاماً «شيع» الرجال: العزاء بالمقبرة، النساء: الزهراء ، ق 8 ، ش 815 ، م 7، ت: 97575060.