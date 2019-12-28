وزير خارجية إيران: على استعداد للعمل مع جيراننا لتأمين الملاحة في الخليج

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن المناورات العسكرية المشتركة لبلاده مع روسيا والصين في المحيط الهندي وخليج عمان، تعبر عن التزام طهران بتأمين الممرات البحرية الحيوية، بحسب تعبيره.

وكرر وزير الخارجية الإيراني، في تغريدة له على تويتر، الجمعة، التأكيد على استعداد إيران للعمل مع دول الجوار للعمل على تأمين الملاحة في منطقة الخليج، فيما يطلق عليه المسؤولون الإيرانيون اسم “تحالف الأمل للسلام”.

وكتب ظريف على تويتر، الجمعة ” لطالما أبدت إيران استعدادها للعمل مع جيراننا لتأمين الخليج (تحالف الأمل للسلام) على الطاولة الآن”، مضيفًا ” تدريباتنا العسكرية المشتركة في بحر عمان / المحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين توضح التزامنا الأوسع بتأمين المجاري المائية الحيوية”.

وبدأت الصين وروسيا وإيران مناورة عسكرية مشتركة لمدة أربعة أيام في المحيط الهندي وخليج عمان، الجمعة.

وستغطي المناورات مساحة 17 ألف كيلومتر مربع، وتشمل التدريبات إنقاذ السفن من الاعتداءات والحرائق.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، إيران بالضلوع في هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج، في يونيو حزيران الماضي، كما تتهم السعودية إيران بالتخطيط لهجمات استهدفت منشآت شركة أرامكو السعودية النفطية.