تأهل نادي الكويت اليوم الاحد للدور نصف النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد لكرة القدم وذلك بعد فوزه على اليرموك بنتيجة (2-0).

ولم يرتقي الشوط الاول من المواجهة الي جرت على (استاد صباح السالم) للمستوى المأمول من الطرفين والذي انتهى دون اهداف.

وفي الشوط الثاني ظهر لاعبو الكويت بمستوى افضل ليسجلوا هدفين عن طريق فهد العنزي في الدقيقة 90 ويعقوب الطراروة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان نادي خيطان تأهل للدور ذاته في وقت سابق من اليوم عقب فوزه على الفحيحيل بنتيجة (2-0).

وتستكمل يوم غد الاثنين منافسات دور الثمانية بلقاءين يجمع العربي مع برقان والنصر مع الصليبيخات.