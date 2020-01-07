رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية رقم (528/2019) حصر نيابة الاعلام المقيدة برقم (91/2019) جنح المباحث الالكترونية.

وجاءت نتيجة التصويت على رفع الحصانة عن النائب العدساني بعدم موافقة 21 عضوا وموافقة 11 من اجمالي الحضور البالغ عددهم 32 عضوا.

وكان مجلس الامة انتقل في جلسته العادية اليوم الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب العدساني في القضية آنفة الذكر.