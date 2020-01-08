مجلس الأمة ينظر غدًا الاستعدادات للأوضاع الإقليمية واتفاقية «المقسومة» والانفلات المروري

يعقد مجلس الامة غدا الخميس جلسة خاصة لمناقشة البنود المدرجة على جدول اعماله وتشمل استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية واتفاقية المنطقة المحايدة (المقسومة) بين الكويت والسعودية ومسألة الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه.

وتبدأ الجلسة بمناقشة موضوع الانفلات المروري والوفيات الناتجة عنه ثم الانتقال الى مناقشة موضوع اتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة (المقسومة) واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية.

وينتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة موضوع استعدادات الحكومة في مواجهة الاوضاع الاقليمية وذلك في جلسة سرية.

وكان مجلس الوزراء شدد في البيان الصادر عقب اجتماعه الاسبوعي اول امس الاثنين على مواصلة الجهود للحفاظ على سيادة الوطن وامنه واستقراره مشيدا في الوقت ذاته بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية في هذا الاطار.

وحث المجلس في بيانه على التزام اليقظة والحذر والاستعداد الجاد لمواجهة كافة الاحتمالات والتعاون والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية للعمل على الحفاظ على امن الكويت واستقرارها وتوفير الامن والطمأنينة وكافة الاحتياجات والمتطلبات الاساسية للمواطنين والمقيمين.

كما حث المجلس المواطنين على تجسيد الوحدة الوطنية وتقديم العون المطلوب للاجهزة الحكومية لتكريس الامن والاستقرار في البلاد والحفاظ على سلامتهم ومصالحهم.

ودعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته التاريخية في صيانة امن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم والعمل على ضبط النفس لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة متمنيا للدول الشقيقة والصديقة الامن والاستقرار والازدهار.