السعودية.. بكى دراجته بحرقة فعوض أضعافا مضاعفة عما فقد

ما أن أرسل رجل سعودي نداء استغاثة طلب فيه بحرقة المساعدة في العثور على دراجته، التي بواسطتها يذهب إلى عمله حارسا لأحد الأسواق في جدة حتى تقاطر الخير عليه، بما في ذلك من أمراء.

وتداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي شكوى الرجل، وهو يذرف الدموع متحدثا بصوزت متهدج كيف فقد وسيلة تنقله الوحيدة، وصلة وصله بعمله الذي قال إنه يخاف أن يفقده.

بكى الرجل بمرارة ولوعة صادقتين، وفاضت مشاعره ومس صدقها الكثيرين، فانهالت العروض عليه بما في ذلك من الأمير عبد العزيز بن فهد، حيث أعلن أنه وهبه 200 ألف ريال، مقابل الدراجة التي فقدها والتي كان اشتراها مستعملة بألف وخمسمئة ريال.

ويبدو أن العروض تزايدت على الرجل، فنشر مقطع فيديو وجه فيه الشكر لكل من مد يد العون إليه، معلنا بتعفف أن حاجته قد قضيت وأكثر، وأنه لا يحتاج لأي مساعدة إضافة.

المصدر: تويتر