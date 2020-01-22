موظفون يناشدون رئيس الوزراء وقيادات “الإعلام” غلق أحد أبواب “التنفيع والفساد”

“المشكلة ان بعض النواب هم السبب في ما نعانيه في الوزارة فمصالحهم الانتخابية لإرضاء ناخبيهم تطغى على حساب العدالة وحقوقنا في الوزارة”

بهذه الكلمات عبر عدد من موظفي وزارة الإعلام عن احتجاجهم الشديد واستياءهم لما آلت اليه الأمور في وزارة الإعلام منذ اكثر من عامين وحتى اليوم.

وقال الشاكون عبر التواصل مع : منذ أشهر ونحن نشكو لرؤساءنا المباشرين بأن كثرة التعيينات من خلال لجنة اختيار المتعاونين مع جهازي الاذاعة والتلفزيون من خارج الوزارة جعلت الوزارة تعاني من تخمة وظيفية لمعينين لا يعملون ولا ينتجون إنما يحصلون على مكافآت دون بذل أي مجهود وهذه المكافآت نحرم منها نحن ابناء الوزارة الذين نعمل نيابة عنهم.

وناشد الشاكون سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي وعد بمحاربة الفساد واستغلال المناصب ضرورة التدخل شخصيا لوقف هذا الظلم الواقع على موظفي الوزارة الأساسيين، مطالبين وزير الإعلام محمد الجبري ووكيلة الوزارة منيرة الهويدي والوكيل المساعد لشؤون التلفزيون سعود الخالدي بوقف عمل هذه اللجنة وإعادة النظر بمسألة الاستعانة بالعاملين من خارج الوزارة حتى يتم التأكد من الاحتياجات الفعلية لقطاعي الاذاعة والتلفزيون وتوفيرها وفق اختيارات دقيقة في تخصصات محددة وعدم فتح الباب على مصراعيه لتنفيع بعض النواب الذي يساومون الحكومة على مواقفهم معها مقابل مثل هذه المخالفات..