التشريعية البرلمانية تدمج خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي في مقترح العفو الشامل

أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحات العفو الشامل بعد دمجها بتقرير واحد بنتيجة 2 مؤيد و2 معارض بترجيح تصويت رئيس اللجنة ، فأيد النائبان خالد الشطي وخليل ابل مقترحات العفو الشامل، فيما رفض النائبان فيصل الكندري وأحمد الفضل فتمت الموافقة بترجيح تصويت رئيس اللجنة.

جاء ذلك بعد انسحاب النائبين خالد العتيبي ومحمد الدلال من التصويت على دمج مقترحات العفو الشامل.

وبدوره قال النائب محمد الدلال: اضطررت للإنسحاب من اجتماع اللجنة التشريعية بسبب إصرار بعض أعضائها على دمج المقترحات الثلاثة التي تخص العفو في تقرير واحد وهي خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي ودخول المجلس.

اما النائب خالد العتيبي فقال: انسحبت أنا والدلال من اجتماع التشريعية بعد اصرار رئيسها على التصويت اليوم.. والعمل على خلط الاوراق وخلق خلاف يمتد لقاعة عبد الله السالم.