انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. وطقس بارد جدًا ليلًا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية، اليوم، أن يكون هناك انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة فيما تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيًا، وأن تكون الرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 – 28 كم/ساعة، وتظهر بعض السحب المتفرقة، وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود طقس بارد جدا والرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الصقيع في المناطق الزراعية والصحراوية.

وقالت إدارة الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة تتباين بحسب مناطق البلاد ما بين 20 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.