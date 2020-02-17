اعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم عن تمنياته بوصول المجلس في جلسته التي ستنعقد يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء الى صيغة مقبولة في قانوني التأمينات الاجتماعية مؤكدا ثقته بالوصول الى حلول ترضي المتقاعدين.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة اليوم الاثنين انه “واجب علينا جميعا مساندة المتقاعدين وذلك عبر الطريقة السليمة التي لا تضعف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”.

وأضاف ان المجلس سينظر في جلسته التكميلية بعد غد الاربعاء طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مشروع طائرات (كاراكال) الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه يليه مناقشة قانون او قانونين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية.

وذكر ان مكتب مجلس الامة قام بترتيب بنود جدول الاعمال ويفترض الانتهاء من كل بند في مدته موضحا ان اعادة ترتيب جدول الاعمال وتقديم بند او تقرير على آخر فيكون بقرار من مجلس الامة.

وتقدم بالتهنئة الى وزير المالية براك الشيتان ووزير الكهرباء والماء محمد بوشهري على توليهما منصبيهما الجديدين كما هنأ وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على المسؤوليات الجديدة.

وكان رئيس مجلس الامة وجه امس الاحد الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية المقرر عقدها يومي غد الثلاثاء وبعد غد الاربعاء.