“كورونا” يصيب نائبة الرئيس الإيراني

سجلت إيران ثالث إصابة بفايروس كورونا المستجد تستهدف مسؤلاً إيرانياً؛ وذلك بإصابة، نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، بالفيروسالمتفشي في البلاد.

وبحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم” الخميس، أصيب معصومة ابتكار، نائبة الرئيس الإيراني حسن روحاني لشؤون المرأة، دون مزيد من التفاصيل، ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية أي معلومات حول هذه الحادثة.

وأعلِن في وقت سابق من اليوم إصابة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإيرانية أن نتائج التحاليل التي أجراها إيرج حريرجي، نائب وزير الصحة، أكدت إصابته بفيروس “كورونا”.