كشفت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس عن تسجيل اكثر من الف وفاة في الولايات المتحدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) وذلك غداة مرور البلاد بأسوأ يوم على هذا الصعيد منذ بداية تفشي المرض بتسجيل 200 وفاة أمس الأربعاء.

وذكرت جامعة (جون هوبكينز) أن عدد الوفيات 1046 بالإضافة إلى 69210 إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم الولايات المتحدة مع بقاء (نيويورك) البؤرة الأشد لتفش المرض في البلاد.

من جانبها اكدت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) إصابة 280 جندي بالفيروس حتى اليوم الخميس ما يمثل زيادة قدرها 53 حالة في يوم واحد ليبلغ عدد الحالات في هيئاتها المختلفة 600 حالة مؤكدة داخل البلاد وخارجها.

وفي سياق متصل أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على اعتبار الوضع في ولاية (نيو جيرسي) من جراء (كورونا المستجد- كوفيد 19) ” كارثة كبرى وأمر بالمساعدة الفيدرالية لاستكمال جهود التعافي في المناطق المتضررة من الجائحة.” وتم الإبلاغ عن أول حالة وفاة في الولايات المتحدة في 29 فبراير الماضي وارتفع المعدل على مدى الأسبوعين الماضيين كما تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة 600 يوم الثلاثاء و900 في وقت مبكر من يوم الأربعاء وفقا للوحة بيانات جامعة (جونز هوبكنز).

يذكر أن المراكز الوطنية الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية أعلنت في بيان صادر في 21 فبراير الماضي عن تأكيد أول إصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) في الولايات المتحدة في ولاية واشنطن لدى رجل “عاد من (ووهان) في الصين”.