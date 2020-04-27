أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل إحالة مجلسي إدارتي جمعيتي (الجابرية) و(فهد الأحمد) التعاونيتين إضافة لعضوين بمجلس إدارة جمعية (النعيم) التعاونية إلى نيابة العامة وذلك بسبب مخالفات مالية “جسيمة” في أعمال تلك الجمعيات تم رصدها.

وأوضحت الوزيرة العقيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين أن ذلك جاء بناء على ما ورد في مذكرة قطاع التعاون بوزارة الشؤون بشأن رصد مخالفات في أعمال تلك الجمعيات وذلك بعد اعتمادها من اللجنة العليا برئاسة وكيل الوزارة مشيرة إلى أن عضوي مجلس إدارة جمعية (النعيم) اللذين تمت إحالتهما للنيابة سبق أن تم عزلهما من منصبيهما للأسباب ذاتها.

وأضافت أن المخالفات المالية “الجسيمة” الواردة في مذكرة قطاع التعاون في وزارة (الشؤون) استوجبت استعجال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اعضاء مجالس ادارات تلك الجمعيات التعاونية وذلك لحماية أموال المساهمين وللحفاظ على سمعة العمل التعاوني في البلاد.

وشددت على أنها لن تتوانى في إحالة أي جمعية مخالفة الى جهات الاختصاص القضائية مؤكدة في الوقت ذاته أن الجمعيات التعاونية أثبتت قدرتها على القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين والمقيمين وتوفير المواد الاستهلاكية والمستلزمات والمواد الغذائية.

وأعربت في هذا الإطار عن اعتزازها بالعمل التعاوني في الكويت ونجاحه في هذه الظروف الراهنة ودعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وكانت الوزيرة العقيل اصدرت أمس قرارين يقضي الأول بحل مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية وتعيين مدير مؤقت فيما يقضي الآخر بحل مجلس إدارة جمعية فهد الاحمد التعاونية وتعيين مدير مؤقت وذلك لارتكاب المجلسين في الجمعيتين مخالفات مالية وإدارية جسيمة.