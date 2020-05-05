البديّح : المسابقة العلمية الأولى لكتاب العلّامة بن باز

تنظم جمعية إنسان الخيرية المسابقة العلمية الأولى من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لمؤلفه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وذلك تحت رعاية أحمد حمد البديّح، وبإشراف ومتابعة رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان الخيرية د.عثمان الخميس.

وفي البداية توجه البديّح بالتهنئة والمباركة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وإلى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وإلى الحكومة ولجميع أبناء الكويت والمقيمين على أرضها العزيزة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، سائلا الله العلي القدير أن يكون شهر خير وبركة على الجميع.



وقال البديّح: إن رعاية هذه المسابقة تأتي انطلاقا من حرصنا على ترسيخ المعاني السامية والأخلاق الحميدة في نفوس أبناء أمتنا وللاستفادة مما جاء في هذا الكتاب القيم من دروس ومعلومات قيّمة، مشيرا إلى أنه تم رصد جوائز بقيمة 750 دينارا للفائزين وهي متاحة أمام الجميع من خلال التسجيل عبر رابط المسابقة، ويشترط تسجيل الاسم ورقم هاتف صحيحين، وأن تكون نسبة الإجابات الصحية 90% لدخول القرعة.

وأوضح البديّح أن آخر يوم للإجابة على أسئلة المسابقة سيكون في التاسع والعشرين من رمضان المبارك، وستعلن النتائج عبر البث المباشر بعد عيد الفطر السعيد إن شاء الله تعالى، داعيا المولى عز وجل أن تنتهي أزمة “كورونا” بأقرب وقت وأن يحفظ جميع العاملين في مواجهة هذا الفيروس وجميع الناس من أضراره ومخاطره، وأن تكلل الجهود الحكومية والشعبية بالنجاح.

وتوجه البديّح بالشكر غلى جمعية إنسان الخيرية وإلى رئيسها د.عثمان الخميس على ما يبذلونه من جهود خيرية متنوعة وفي جميع المجالات بما يرسّخ تأصيل العمل الخيري في الكويت بلد الإنسانية.

للاشتراك بالمسابقة يمكن الدخول إلى رابط المسابقة:

https://forms.gle/99n4U1zrFc5dbr599

ورابط الكتاب PDF :-

https://archive.org/details/FP102407/mode/2up