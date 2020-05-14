اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الاجمالية للجائحة إلى 4341 حالة.

ونقلت وكالة الانباء العمانية عن الوزارة القول في بيان إن الإصابات الجديدة بينها 80 حالة لمواطنين عمانيين و242 حالة لوافدين.

واشارت الى أن الحصيلة الاجمالية للجائحة تشمل 1303 حالات شفاء و17 حالة وفاة.