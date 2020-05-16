أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية عن قيامها أمس برصد 58 جمعية وسوقا مركزيا ومحلا تجاريا وصيدليات خلال جولاتها التفتيشية ومراقبة 54 فرعا للتموين وذلك للتأكد من مدى إنسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها والوقوف على مدى إلتزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات.

وقالت (التجارة) في بيان صحفي اليوم السبت إن جولات فرقها التفتيشية مستمرة في عملها وذلك في ظل والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكرت أن مركز الطوارئ التابع لها استقبل 221 شكوى عبر الخط الساخن (135) مشددة على ضرورة الالتزام في القانون لما تمر به البلاد من ظرف استثنائي وانها ستكون وفرقها التقتيشبة بالمرصاد لكل من تسوء له نفسه من استغلال الظرف الحالي.