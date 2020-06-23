صندوق 5 يونيو الأسود (2 من 2)

هذا المقال هو الجزء الثاني من مقال نشر أمس على الرابط أدناه

▪️الكارثة

من يجرؤ على إخبار الرئيس بالكارثة؟

ظل ناصر يجهل الحقيقة لأنه لن يجرؤ أحد في الجيش أو في الحكومة على أن يطلعه على الحقيقة.. كل شيء كان يسير وفق النسخة التي يذيعها راديو القاهرة التي تقول:

“تقوم طائراتنا وصواريخنا في هذه اللحظة بقصف المدن والقرى الإسرائيلية”..

الشخص الوحيد ‏الذي يمكن أن يخبر ناصر بالحقيقة، عزل نفسه في البيت، حيث أخبره السفير السوفياتي بوجيداييف الساعة الحادية عشرة بحجم الكارثة.

كتب السادات فيما بعد يقول: ‏ذهبت إلى البيت وبقيت فيه أياماً لأنني لم أستطع سماع الجماهير تنشد وترقص وتهلل لدى سماعها التقارير المزيفة عن النصر الكاذب التي تبثها وسائل الإعلام ساعة بساعة.

▪️متى علم ناصر بالحقيقة؟

بدأت الحقيقة تظهر لعبد الناصر في الرابعة بعد الظهر حينما دخل مقر القيادة العليا لأول مرة ذلك اليوم.

▪️سرير داخل مقر القيادة

لم تستطع السفارة السوفياتية ولا الخارجية الاتصال بعامر ولا بشمس بدران الذي كان قد أحضر سريراً إلى مكتبه وعزل نفسه فيه!!

قال عبداللطيف البغدادي عندما حضر إلى مقر القيادة ساخراً:

‏”تصوروا أن هذا هو المسؤول الأعلى عن أمتنا، وأن هذا هو ند موشيه دايان!!!”

مابعد الكارثة

مساء الجمعة 9 يونيو

‏إفترشنا الحوش بعد المغرب بجانب الراديو جميع العائلة نعم الجميع قرب النافورة -مسمى نافورة-التي اشترت الوالدة البيت لأجلها،بانتظار خطاب الرئيس الذي أعلن راديو القاهرة انه سيذيعه الليلة.. لاندري لماذا الخطاب!! فأحمد سعيد ‏سكت عن بلاغاته واكتفت الإذاعة بالتنديد بالإمبريالية والأناشيد العسكرية والوطنية.

بدأ عبد الناصر الخطاب مبيناً فاجعة الهزيمة، ثم ذكر أنه يتحمل بنفسه مسؤولية ماحدث، وأنه سيتنازل لأخيه زكريا محيي الدين للرئاسة.!!

لا اعلم كيف نمت تلك الليلة.!! غصت شوارع القاهرة بالناس كأنهم انطلقوا بإشارة أحد مئات الآلاف من الناس أطفالا ونساء وطلاب الجامعات‏، يمعطون شعورهم ويمزقون ثيابهم ويضربون صدورهم ويصيحون”لا تتركنا يا ناصر ”

وصف أريك روليو ما سمعه ‏”كهدير البحر ومارآه ككتلة سوداء عظيمة تزحف نحو مركز المدينة.”

▪️هل كان ناصر يمثل؟

‏سؤال طرحه مراسل مجلة لايف توماس تمبسون..هل كان ناصر يمثل؟

ووصف السفير الكندي الخطاب بأنه ضربة بارعة بكل ما فيها من سحر وخصائص عجيبة يتقنها عبد الناصر قلبت بسرعة طاولات الهزيمة المهينة إلى نصر.

▪️ليس ثمة تمثيل

‏دعوني أتكلم عن نفسي فأنا تلقيت حب عبد الناصر عن والدي.. فلا تكاد توجد في البيت حجرة تخلو من صورة لعبد الناصر بزيه المدني والعسكري وصورة عائلية كبيرة تتوسط الصالة و كنا نحفظ أسماء أبنائه وزوجته..نقرأ ميكي فنجد كلاماً عن عبدالناصر، نقرأ سمير فنجد صورة لعبدالناصر.

لازلت أذكر ذلك الصباح الحار من سبتمبر أمام السفارة المصرية ننتظر خروج ‏نعش الجنازة الرمزية الملفوف بعلم الجمهورية العربية المتحدة التي سرنا وراءها تحت الشمس الحارقة من السفارة إلى جهة

لازلت أجهلها!!

ولا زلت أذكر شعوري ورمضان قادم حين كنت أتساءل كيف سيمر علينا رمضان بدون عبد الناصر ويخنقني البكاء.

أما يوم وفاته بالنسبة لنا فكان بكاءً جماعياً للأسرة ‏ومأتماً لثلاثة أيام.

ألا يوجد بضعة مئات من الآلاف يغمرون الشوارع يحبون عبد الناصر كحبي ويرفضون استقالته كرفضي؟!

ليس ثمة تمثيل.. شعب غلبه الإعلام على حب عبد الناصر فأحبه، كما غلبني على حبه فأحببته، وغلب باقي شعوب العالم العربي على حبه فأحبوه.

ولو افترضنا صدق تصور السفير الكندي، أن ذلك من سحر عبدالناصر إذن فلا شك أن عبدالناصر قد جاء بسحر عظيم.

▪️حرب 5يونيو 1967

سببٌ أم نتيجة؟

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يكثر البعض الكلام عن نظرية المؤامرة و تقسيم الشرق الاوسط فهل كانت هذه الحرب سبباً لهذه المؤامرة أم نتيجة لظروف حتمت حدوثها؟

مما لا يختلف عليه أن الشرق الأوسط قسم مرة في معاهدة سايكس بيكو 1916 و قُسم ثانيةً بإنشاء الجامعة العربية 1945 وتنصيب دكتاتوريات تحكم باسم الديمقراطية.

أما دعوى التقسيم الثالث في حرب الأيام الستة بالمؤامرة فهو ضرب من التأثر بما سبق، وفي طيات الكتاب وبالأخص في فصلي “الأزمة”و “العد التنازلي”ما يثبت أنها كانت نتيجةً لظروف حدثت في المنطقة وليس سبباً لمؤامرة سابقة، وسأقتطع من فقرات الكتاب ما يثبت ذلك واترك لمن يريد الإستزادة الرجوع إلى الكتاب.

▪️الشرارة

عبدالناصر يحشد في سيناء ويغلق مضائق تيران.

▪️والهلع

قال يوسي بيليد الناجي من الهولوكوست متذكراً تلك الأيام:

‏”لقد رأينا صور ضحايا هجمات الغاز المصرية في اليمن فبدأنا نفكر بالإبادة قومياً وفردياً.

▪️إيبان يتذلل:

قال إيبا إيبان أمام جونسون في الحجرة البيضاوية:

“إننا على حافة القبر.. ليس على رفاه الدولة بل على وجودها”

رد جونسون: لست ملكاً في هذا البلد ولا أنفعك ولا أنفع رئيس وزرائكم..لا أملك صوتاً واحداً ولا دولاراً واحداً لكي أتصرف قبل دراسة هذا الأمر في الأمم المتحدة.

▪️وليڤي يتذلل

‏يقول ليڤي اشكول في رسالته إلى جونسون:

“العرب يخططون العدوان واسع ولم تعد مضايق تيران هي القضية

بل وجود إسرائيل بالذات.

▪️ودايان يحذر

“.. ‏ويجب ألا نهاجم الأردن حتى ولا نستولي على قطع صغيرة من الأرض ما لم يهاجم الأردنيون أولا وكذلك لا حرب مع سوريا إذا لم يشترك السوريون في الحرب..”

▪️ومريام تريد بانياس

عشية انهيار الجيش السوري إلتقى ديفيد إليعاز وهو خارج من مكتبه مريام أشكول فقالت له: عيد ميلادي قادم وأريد بانياس، فوعدها الجنرال قائلاً: سأبذل كل مابوسعي لأحصل لك عليها.

▪️مقايضة الأرض بالسلام

‏ ‏يصف أيبا إيبان نفسه بأنه أحد كبار الدعاة لمبدأ “مقايضة الارض بالسلام”وعبر وزراء آخرون عن الرأي ذاته مثل زلمان أران وحاييم موشيه عن رغبتهم في إعادة كل الأراضي العربية المحتلة ما عدا القدس وجاءهم دعم من شخص غير متوقع هو ديفيد بن غوريون.

فهل بعد كل ماذكرت يسوغ أن يقال أن حرب يونيو مؤامرة لتقسيم جديد؟!

▪️خاتمة

كتب ليڤي أشكول إلى جونسون ليلة 5يونيو:

‏”إن كل ما تسعى إليه إسرائيل هو وضع نهاية للتهديد المباشر وإرساء فترة غير محدودة من الهدوء بعد ذلك بينها وبين جيرانها.

إننا لا نريد شيئا سوى العيش بسلام في أرضنا ونتمتع بحقوقنا البحرية المشروعة”.

مر على هذه الرسالة 53عاماً ولم يحصل الكيان على الفترة غير محدودة من الهدوء التي يأملها رغم وجود أنظمة الطوق، ولن يحصل، لأن مشكلة الكيان ليس مشكلة نظام مع أنظمة بل مشكلة نظام مع شعوب ترى في هذا النظام محتلاً ترغب بالخلاص منه متى حانت فرصة للخلاص رغم ارتفاع نغمة التطبيل بالتطبيع.

حمدالسنان