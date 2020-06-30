أكد وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح حرص الوزارة على اتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الصحية الصارمة لعودة الموظفين الآمنة للعمل من جديد ضمن المرحلة الثانية من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد.

وأوضح الشيخ نمر الصباح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أنه تم تحديد عدد ساعات العمل خلال المرحلة الثانية من خطة العودة التدريجية للعمل لتصبح 4 ساعات حيث يبدأ دوام العمل الرسمي في الوزارة من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا خلال أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس.

ولفت الى انه لا يسمح لغير الواردة أسماؤهم في جداول المكلفين بالعمل أو من تقرر اعفاؤهم بالكشوف الخاصة بالدوام أو الحضور لمقر العمل.

وذكر أن على كل الوحدات التنظيمية في الوزارة وفي جميع الأحوال ألا يزيد عدد العاملين بها في اليوم الواحد عن 30 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في المبنى الواحد على أن يكون دوام الاشرافيين (مدير- مراقب – رئيس قسم) طوال ايام الأسبوع.

وبين أنه تم تجهيز خطة عودة العاملين في وزارة النفط وفق الخطط المرسومة من قبل مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وتم توزيعها قبل مباشرة الموظفين لأعمالهم عبر البريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

وأضاف أنه تم إلزام كافة الموظفين بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بها وفقا للقانون (رقم 83 لسنة 2020) الصادر من قبل وزارة الصحة.

وأفاد أن إجراءات تنظيم العمل داخل وزارة النفط تفرض عقد الاجتماعات من خلال برنامج (Microsoft Teams) ومنع الاجتماعات الاعتيادية وتحديد الوظائف التي تتطلب الوجود في المكتب والأخرى التي من الممكن إنجازها عن بعد حتى يتم تكليف الموظفين بما يتناسب مع طبيعة عملهم وتقليل التجمع في مبنى الوزارة كما أنه يمنع استقبال الزوار من الخارج.

وذكر أن وزارة النفط نجحت خلال فترة تعطيل الاعمال احترازيا بتطوير منظومة العمل لتصبح إلكترونية ذكية حيث عملت جميع إدارات الوزارة والمراقبات والأقسام على التواصل الإلكتروني للتنسيق والمتابعة باستخدام نظم التواصل الحديث.

وأوضح أن الوزارة عملت خلال تلك الفترة على تحديث نظام المراسلات والمعاملات الإلكترونية حيث أصبح لديها نظاما ذكيا يشمل تطبيق كافة الاعمال عبر منظومة إلكترونية متطورة للغاية إذ يتيح النظام إنجاز كافة الاعمال عبر تطبيق نظام الوزارة الذكي في أي وقت وفي أي مكان وخلال 24 ساعة.

وأشار إلى أن الوزارة حرصت منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في الكويت على إصدار جميع تعاميم مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية الخاصة بالأزمة على الموظفين وتفعيل خطط الجاهزية بالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والاستمرارية في تفعيل نظم الإنذار المبكر والترصد وتحديث خطة التعامل على ضوء المستجدات.

وفي سياق آخر ذكر الشيخ نمر الصباح أن شعار الوزارة الذي أطلقته في فبراير الماضي يؤكد على أن الكوادر الوطنية هي نفط المستقبل وهو يأتي كذلك تحقيقا للرؤية السامية في الاستثمار بالعنصر البشري وإيمانا من الوزارة بالكوادر الوطنية الشابة لديها وفق رؤيتها المستقبلية في الاستثمار البشري.

وأفاد أن الشعار يمثل كلمة “النفط” وهو الثروة الحقيقة لدولة الكويت وجاء باللون الأسود ليعبر عن النفط واللون الذهبي ليعبر عن الذهب وبريقه وجاء على شكل شعلة تحملها الكوادر الشابة لديها إيمانا منها بالاستثمار البشري وأن هؤلاء الكوادر هم من سيمثلون نفط المستقبل.