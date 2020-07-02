قال الفلكي الكويتي عادل السعدون إن الأرض ستكون بعد غد السبت في أبعد نقطة عن الشمس وتسمى هذه الحالة (الأوج) إذ أن يأخذ مدار الأرض حول الشمس الشكل الإهليجي وليس دائريا تماما.

وأوضح السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن ذلك يحدث بسبب جاذبية القمر والكواكب وأهمها المشتري بحيث تكون الأرض في أول شهر يناير في الحضيض (أقرب نقطة للشمس) فيما تكون بأول يوليو في (الأوج).

وأضاف أن كوكب الأرض يبتعد في يناير 147105052 كيلومترا عن الشمس أما في شهر يوليو فيبعد 152095295 كيلومترا ويكون الفرق بين النقطتين 5 ملايين كيلومتر ومن شأنه إعطاء فرق ضئيل في درجات الحرارة.

وذكر أن السبب الحقيقي لاختلاف درجات الحرارة في الفصول هو ميلان محور الأرض الذي يبلغ الآن 4ر23 درجة عن مستوى الشمس ما يؤدي الى ميلان شمال الكرة الأرضية نحو الشمس في يونيو ما يسبب دخول الصيف فيها وبنفس الوقت يبتعد النصف الجنوبي من الكرة الأرضية من الشمس مما يسبب لديهم الشتاء.

وبين أن الوضع ينعكس خلال الشتاء في يناير بحيث يميل نصف الكرة الأرضية الشمالي بعيدا عن الشمس مما يسبب دخول فصل الشتاء وبنفس الوقت ميلان نصف الكرة الجنوبي للأرض نحو الشمس مما يسبب دخول فصل الصيف.

وأشار إلى أن الأرض تبتعد سنويا عن الشمس بمقدار 15 سنتيمترا أي كيلومترا ونصف الكيلومتر كل 100 سنة وذلك بسبب فقدان الشمس كتلتها نتيجة الاحتراق اليومي.