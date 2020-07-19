برشلونة يُمطر ألافيس بخماسية في ختام الليجا

حقق برشلونة فوزا عريضًا بخماسية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الليجا.

سجل أهداف برشلونة، ميسي “هدفين” في الدقيقتين 34 و75، وأنسو فاتي في الدقيقة 24، ولويس سواريز في الدقيقة 44، وسيميدو في الدقيقة 57.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد ديبورتيفو ألافيس عند 39 نقطة في المركز 16.

بدأت المباراة بتهديد مُبكر من برشلونة، حيث أرسل الشاب ريكي بويج تصويبة قوية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 3.

ثاني محاولات برشلونة كانت في الدقيقة 10، بتسديدة من الشاب أنسو فاتي مرت أعلى مرمى ألافيس.

وواصل الحظ معاندة لاعبي برشلونة، حيث سدد ليونيل ميسي كرة قوية بالقدم اليسرى، اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى ألافيس في الدقيقة 16.

وافتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 24، حيث تلقى كرة عرضية من ليونيل ميسي في منطقة الجزاء، وسدد على يسار الحارس روبرتو خيمينيز.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 34، حيث تلقى تمريرة من ريكي بويج في منطقة الجزاء، وراوغ الحارس روبرتو خيمينيز، قبل أن يُسدد على يمينه.

وتلقى أرتورو فيدال كرة عرضية من ليونيل ميسي في منطقة الجزاء، وسدد رأسية قوية، تصدى لها حارس ألافيس روبيرتو خيمينيز وحولها إلى ركنية في الدقيقة 40.

وسجل لويس سواريز الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 44، حيث استغل كرة عرضية من جوردي ألبا في منطقة الجزاء، وسدد كرة رأسية على يمين حارس ألافيس روبيرتو خيمينيز.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية نظيفة.

واشتكى لينجليت من آلام عضلية مع بداية الشوط الثاني، منعته من استكمال المباراة، ليخرج ويدفع المدرب كيكي سيتين بنيلسون سيميدو بدلا منه.

وتلقى البديل سيميدو تمريرة من ريكي بويج في منطقة الجزاء، ليُسدد بقوة أقصى يمين الحارس روبيرتو خيمينيز ويُضيف الهدف الرابع للبلوجرانا في الدقيقة 57.

وشهدت المباراة مشاركة الموريتاني عبدالله محمود لاعب ألافيس كبديل في الدقيقة 65.

وعاد ميسي لتسجيل الهدف الخامس لبرشلونة، وهدفه الشخصي الثاني في المباراة في الدقيقة 75، حيث تلقى كرة عرضية من جوردي ألبا وسدد بالقدم اليسرى على يسار الحارس خيمينيز.



وكاد خوسيلو لاعب ألافيس أن يُسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 85، حيث سدد كرة قوية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس نيتو.

واستمرت سيطرة لاعبو برشلونة على الكرة، مع الضغط المتواصل لزيادة النتيجة، قبل أن يُطلق حكم المباراة صافرة النهاية بالانتصار العريض للبلوجرانا.









