“التطبيقي”: استثناء مبتعثي التعليم العالي من شرط المعدل للتحويل لكليات الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اليوم الاثنين، عن استثناء مبتعثي وزارة التعليم العالي من شرط المعدل للتحويل والقبول في كليات الهيئة ومعاهدها.

وأكد مدير عام الهيئة الدكتور علي المضف في تصريح صحافي ان مجلس إدارة الهيئة قرر استثناء الطلبة المبتعثين الى الخارج من وزارة التعليم العالي والراغبين بالتحويل للدراسة في كليات الهيئة ومعاهدها من شرط المعدل بسبب ظروف جائحة كورونا.

وقال المضف ان مجلس الادارة عقد امس اجتماعا برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور سعودالحربي لاصدار بعض القرارت التي تصب في مصلحة الطلبة.

وأفاد ان الاجتماع تطرق إلى عدد من الموضوعات تتعلق بكافة أركان العملية التعليمية ومنهااستكمال العام الدراسي والتدريبي الحالي 2019-2020 اضافة الى الاستعدادات والتحضيرات للعام 2020-2021.

وأشار الى ان المجلس قرر تفويض اللجنة التنفيذية باعتماد الضوابط الخاصة بالتعليم عن بعد خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مبينا انه تم اعتماد تعديل قرار الهيئة الخاص بمنح شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية إجازة تفرغ علمي داخل وخارج البلاد.

واوضح انه تم تفويض مدير عام الهيئة بتحديد مدة سريان قرار التفرغ وتعديل لائحة اجازات التفرغ لبعض أعضاء هيئة التدريس والتدريب لتكون عاما أو عامين ميلاديين بدلا من عام واحد أو عامين دراسيين أو تدريبيين وستة أشهر بدلا من فصل دراسي أو تدريبي واحد مع سريان هذا التعديل على المتمتعين حاليا باجازات التفرغ.

وذكر انه تم اعتماد استحداث دبلوم الطاقة المتجددة بكلية الدراسات التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر الحديث التي تتطلب الاعتماد على الموارد المتجددة.

ولفت الى ان المجلس قرر رفع الحد الأقصى للتسجيل بالفصل الصيفي للكليات التطبيقية إلى تسع وحدات دراسية بما يساهم في اتمام متطلبات التخصص بالنسبة للطلبة والتخرج في الوقت المحدد دون تأخير.

وقال ان وزير التربية ووزير التعليم العالي عرض خلال الاجتماع طلب الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عقد دورات تدريبية في لغة الاشارة خاصة بخدمة المجتمع وقد احال المجلس الطلب إلى الهيئة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.